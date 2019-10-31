Транспорт
РИА Новости КрымПоявилось расписание поездов, следующих по Крымскому мосту
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Крымская железная дорога назвала фейком расписание движения поездов по Крымскому мосту
Московский Комсомолец08:09
Появилось расписание движения поездов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга
Форпост Севастопольвчера в 07:21
«Крымские железные дороги» не подтвердили подлинность расписания поездов
Независимое телевидение Севастополя05:05
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США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Футбол
Юноши сборной России вышли в элитный раунд Евро-2020
Российским юношам требовалась победа, чтобы не сомневаться в возможности играть в Элитном раунде чемпионата Европы 2020-го года.
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В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
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США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
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Первые представители Homo sapiens появились в Африке
Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
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Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
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