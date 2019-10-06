Происшествия
RT на русскомОпубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек. Столкновение автомобилей Volkswagen и Renault произошло на перекрёстке Лермонтовского проспекта и Обводного канала, после чего машины врезались в переходивших дорогу пешеходов.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
Армия и оружие
Турция не увидела необходимости в новой операции в Сирии
Анкара пока не видит необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с Москвой по сирийскому урегулированию, сообщили в минобороны Турции.
Политика
Инициатива ФРГ о зоне безопасности в Сирии требует изучения — Песков
Предложение создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, с которым выступила министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сначала необходимо изучить.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Спорт
Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Шоу-бизнес
Слова принца Гарри огорчили принца Уильяма и королеву Елизавету II
Британский принц Гарри впервые признался, что у него созрели серьезные разногласия и как следствие проблемы в отношениях со старшим братом, принцем Уильямом.
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Политика
Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Экономика
Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Гаджеты
ARM явила миру новые NPU и GPU
Если первый GPU нацелен на повышение энергоэффективности и производительности (примерно 30% в сравнении с предыдущими версиями), то во втором случае специалисты ARM сделали упор на миниатюризацию чипа, площадь которого не будет превышать 1 квадратного миллиметра, но при этом он сможет поддерживать разрешение 2K и Full HD.
Политика
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Наука