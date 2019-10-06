Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек. Столкновение автомобилей Volkswagen и Renault произошло на перекрёстке Лермонтовского проспекта и Обводного канала, после чего машины врезались в переходивших дорогу пешеходов.

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

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