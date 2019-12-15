Общество

Российская газетаРоссийская газетаОпубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б. Субмарина и плавдок не эксплуатировались более 10 лет, планировалась их утилизация.
Читать в источнике
Комментировать425
с чего всё началось

Плавдок со списанной подлодкой затонул в Севастополе

Плавдок находится в Севастополе с 1945 года. В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.
Интерфакс03:54

Подробнее о событии

В Севастополе затонуло списанное имущество флота

Коммерсантъ07:30

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

РИА Новости08:13

Появилось видео с затонувшим в Севастополе доком и подлодкой

Вести.Севастополь06:01

Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки

РБК05:35

Затонувший плавдок с подлодкой готовят к утилизации в Севастополе

Новый Севастополь05:01

Источник: экипаж затонувшего в Севастополе плавдока до последнего пытался спасти судно

ТАСС07:53

Затонувшие в Севастополе плавучий док и подлодка подлежат утилизации - ЧФ

ИА Крыминформ04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Музыка

«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Lenta.ru 05:33
Фигурное катание

Траньков обвинил поклонников фигурного катания в буллинге

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков обвинил поклонников данного вида спорта в излишней агрессии и жестокости по отношению к спортсменам.
Газета.Ru 05:35
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском вчера в 03:28
Футбол

Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак».
Metaratings вчера в 14:19
Авто

Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России

Определяя самые популярные модификации автомобилей, специалисты проанализировали данные о продажах более чем 1,1 млн трехлетних машин в массовом сегменте и около 135 тысяч – в премиальном.
Автоновости дня вчера в 08:35
Политика

На Украине рассказали об уголовных делах в отношении Порошенко

Госбюро Украины ожидает разрешения Верховной Рады на предъявление обвинений по ряду уголовных дел бывшему президенту Петру Порошенко.
Lenta.ru 06:13
Хоккей

Молодежная сборная Австрии вышла в элитный дивизион МЧМ-2021

Молодежная сборная Австрии обыграла и вышла в элитный раунд и сыграет на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет в 2021 году.
Спорт-Экспресс 08:20
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
РБК 04:47
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Газета.Ru 05:52
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Наука

Ученые: Опасность заставляет становиться умнее

Как установили ученые, стресс не так уж и плох. Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели следующий эксперимент.
ToDay News Ufa 07:59
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
Газета.Ru 06:14
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Политика

В УПЦ Киевского патриархата опровергли ликвидацию организации

Ранее в ПЦУ заявили о ликвидации непризнанных Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и призвали главу УПЦ Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».
RT на русском 06:47
Происшествия

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Газета.Ru 06:42
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 13 декабря в 10:52
Происшествия

В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать гранату пассажира

Полицейские задержали в столичном аэропорту «Домодедово» пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете.
BFM.ru 08:20
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Кино

Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены

Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Игромания.ру 03:00
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru 01:57
Единоборства

Ян и экс-чемпион UFC Гарбрантд чуть не подрались после UFC 245

Гарбрандт является другом бывшего оппонента Яна, американца Юрайи Фэйбера. Россиянин одержал победу над Фэйбером в бою на турнире UFC 245.
RT на русском 07:42
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник 13 декабря в 05:40
Футбол

Хавбек тульского «Арсенала» поборолся за «Кубок друзей Глушакова»

По информации ИА "Тульские новости" Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий принял участие в «Кубке друзей Глушакова».
Спорт71 вчера в 14:22
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей 13 декабря в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное