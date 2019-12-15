Плавдок находится в Севастополе с 1945 года. В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.

с чего всё началось

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б. Субмарина и плавдок не эксплуатировались более 10 лет, планировалась их утилизация.

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