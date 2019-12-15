Общество
РИА НовостиОпубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16. Кроме того, в Сети также появились видео с подлодкой, а также кадры буксировки затонувшего корабля силами Черноморского флота.
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с чего всё началось
Плавдок находится в Севастополе с 1945 года. В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 - ранее "Горьковский комсомолец" проекта 641Б "Сом", спущенный на воду в 1982 году.Интерфакс03:54
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