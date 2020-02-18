Происшествия
Газета.RuОпубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков. На кадрах один из задержанных признается, что хотел взорвать школу, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге.
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с чего всё началось
В ФСБ сообщили, что задержанные подростки разработали планы вооруженных нападений, искали в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.НТВвчера в 09:57
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