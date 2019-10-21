Армия и оружие

ИзвестияИзвестияОпубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Маршрут перелета ракетоносцев пролегал над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана. Полет длился более 13 часов, самолеты преодолели более 11 тыс. км. На последних этапах маршрута Ту-160 сопроводили южноафриканские истребители Saab JAS 39.
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