Политика
РИА НовостиОпубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео. Ролик, снятый украинскими журналистами, опубликовал телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в киевском аэропорту "Борисполь".
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Драка Ляшко и представителя Зеленского в кабмине в аэропорту Киева попала на видео
Газета.Ruвчера в 19:37
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