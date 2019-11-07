Политика

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео. Ролик, снятый украинскими журналистами, опубликовал телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в киевском аэропорту "Борисполь".
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