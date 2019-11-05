Происшествия
Kazanfirst.ruОпубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»
На футбольном матче команд «Рубин» и «Крылья Советов» произошла драка между фанатами.
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Экономика
ООН: пошлины США на товары КНР нанесли ущерб обеим странам
Конференция ООН по торговле и развитию считает, что дополнительные тарифы на товары из Китая принесли материальные убытки экономикам обеих стран.
ГЛАС.RU 13:03
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru 08:05
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Общество
В России подали рекордный иск на 100 трлн рублей
В России подан самый большой иск о компенсации морального ущерба, который составил 100 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Московский Комсомолец вчера в 04:54
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Отец и сын впервые встретятся друг с другом в Чите после расстрела Рамилем своих сослуживцев в военной части в Горном 25 октября.
Регион online 06:46
Политика
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.
РБК 16:37
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Культуромания 00:51
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Игромания.ру 09:39
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Вести.Ru 14:51
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
Хакасия-Информ 02 ноября в 22:13
Экономика
РЭЦ за девять месяцев поддержал экспортеров из РФ на $14,8 млрд
Отечественные экспортеры за девять месяцев года получили поддержку по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) в объеме $14,8 млрд.
REGNUM 05:35
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.
РБК 16:00
Политика
США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана
Тегеран с шестого ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что начиная с этой даты Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств и начнет использование центрифуг на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
РИА Новости 17:38
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Шоу-бизнес
Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения
Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Bimru.ru вчера в 23:35
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов
На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.
РБК 14:10
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Политика
Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире Польского телевидения объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Польши на выборах весной 2020 года.
RT на русском 18:16
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Газета.Ru 00:14
Здоровье
В Свердловской области создают единый референсный центр для онкологов
Система референсного центра интегрирует в себя деятельность нескольких онкоучреждений региона, в частности, областной онкодиспансер, Центр ядерной медицины и не только.
REGNUM 11:14
Культура
Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»
Президент РФ Владимир Путин передал приветственное послание гостям и участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Life.ru вчера в 04:04