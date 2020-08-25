Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

В Сети появилось видео перехвата воздушных шаров на белорусско-литовской границе. На кадрах заметно, как на связке шаров летит бело-красно-белый флаг, который был государственным в Белоруссии до 1995 года. Из-за инцидента Минск направил Вильнюсу ноту протеста.