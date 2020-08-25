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Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

В Сети появилось видео перехвата воздушных шаров на белорусско-литовской границе. На кадрах заметно, как на связке шаров летит бело-красно-белый флаг, который был государственным в Белоруссии до 1995 года. Из-за инцидента Минск направил Вильнюсу ноту протеста.В источнике
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Комсомольская правда

В Беларуси обнародовали видео перехвата воздушных шаров на границе с Литвой

Комсомольская правда01:27
Life.ru

Появилось видео перехвата белорусским Ми-24 связки литовских красно-белых шаров

Life.ruвчера в 12:08
Телеканал 360°

Появилось видео перехвата воздушных шаров на границе Белоруссии и Литвы

Телеканал 360°22:59
Московский Комсомолец

В Белоруссии опубликовали видео перехвата объекта на границе с Литвой

Московский Комсомолец22:15
News.ru

Опубликовано видео инцидента на границе Белоруссии с Литвой

News.ru21:50
РИА Новости

Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой

РИА Новости21:20
Известия

Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Известия00:23

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Daily04:33

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Носитель «Посейдонов» будет спущен на воду не ранее 2021 года

В интервью ТАСС директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» проекта 09851, которая будет переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», запланирован не ранее 2021 года.
Военное дело07:34
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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