Общество
REGNUMОпубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность. Как уточнили в информационном центре «Крымский мост» 23 октября, динамические и статические испытания проводятся при помощи тяжёлых железнодорожных составов.
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Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
RT на русском 03:08
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе
Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей.
Life.ru 08:47
Футбол
Хачериди стал игроком брестского «Динамо»
Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Soccer.ru 11:27
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik 04:18
Происшествия
В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты
В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.
Ugpressa.ru 03:53
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Футбол
Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра
В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.
Sport.ru 11:13
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Политика
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца
"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Армия и оружие
Конец войны в Сирии всё ближе: Политолог оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что ситуацию в регионе невозможно урегулировать в том случае, если Турция не будет сотрудничать с властями Сирии.
Царьград вчера в 18:12
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
РИА Новости 12:49
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование границы Сирии и Турции
Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Общество
«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег
Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Общество
Борьба за полигон: Росгвардия оцепила станцию Шиес
Сотрудники Росгвардии оцепили станцию Шиес на востоке Архангельской области, где строят крупный мусорный полигон, против чего протестуют местные жители.
Новые Известия 08:57
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Кино
«Джокер» может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории
В ближайшее время картина режиссёра Тодда Филлипса может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.
Игромания.ру 21 октября в 03:00