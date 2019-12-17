Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»

В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация». «Звезда» впервые демонстрирует уникальные кадры военной новинки.
ТК Звездавчера в 16:05

Подробнее о событии

В Нижнем Новгороде испытали ЗРК «Деривация»

Newsroom2411:16

Испытания новейшей боевой машины проходят в Нижнем Новгороде

Время Н09:42

Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»

ТК Звездавчера в 16:05

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

РИА Новости06:22

Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео

Российская газета04:08

Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой

Телеканал 360°вчера в 23:22

Видео дня: испытания новейшей боевой машины прошли в Нижнем Новгороде

Нижегородская Правда09:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома

Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Вести Подмосковья 11:22
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Происшествия

Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью

REGNUM вчера в 14:41
Наука

Пластик, отталкивающий бактерии, изобрели в Канаде

Ученые из канадского Университета МакМастер изобрели самоочищающуюся пластиковую поверхность, которая отталкивает все известные виды бактерий.
Aobe.ru вчера в 09:44
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

РИА Новости 16:30
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд рублей к «Крокусу» Араса Агаларова

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкомпании "Автодор" на 5,4 млрд рублей к АО "Крокус Интернэшнл" бизнесмена Араса Агаларова, которое участвовало в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Интерфакс 12:41
Технологии

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Согласно результатам, в среднем батарея электромобиля ежегодно деградирует на 2,3 процента. jaguar Наибольшее влияние на «здоровье» батареи оказывает система охлаждения.
5 колесо 07:52
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Российская газета 12:52
Армия и оружие

Китай передал на службу первый китайский авианосец

Китай ввел на боевую службу первый китайский авианосец полностью собственного производства.
Деловое.ТВ 09:29
Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
РБК вчера в 15:47
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Газета.Ru 15:28
Гаджеты

JBL анонсировала беспроводные наушники с бесконечным временем работы

Наушники Reflect Eternal обещают безграничное время работы благодаря возможности подзаряжаться с помощью солнечной энергии.
РБК 10:55
Происшествия

Названа причина пожара в колледже в Одессе

РИА Новости 09:47
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Футбол

«Боруссия» и «РБ Лейпциг» разошлись результативной ничьей

Soccer.ru 16:23
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Происшествия

Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной

РБК 08:36
Футбол

«Динамо» намерено укрепить две позиции зимой

Sportbox.RU 11:10
Экономика

Торговых агрегаторов могут обязать принимать карты «Мир»

Карту «Мир» добавят 31 декабря 2019 года.
ToDay News Ufa вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной опроверг информацию о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг певицы Полины Гагариной, опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram скриншот статьи, в которой говорится о том, что артистка ушла от него к шоумену Евгению Бондаренко.
NewInform 10:01
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Коммерсантъ вчера в 07:10
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
ТК Звезда 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное