В Нижнем Новгороде проходит один из этапов полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация». «Звезда» впервые демонстрирует уникальные кадры военной новинки.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.

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