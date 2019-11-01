Фигурное катание
Российская газетаКосторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции. Косторная набрала 76,55 балла и обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову (74,24).
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Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при во Франции, опередив Загитову
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