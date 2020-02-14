Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС. На кадрах можно заметить, как объятый пламенем летательный аппарат падает на землю после попадания в него ракеты. Вертолет сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб.
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