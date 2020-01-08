Очевидцы засняли на видео момент падения украинского самолета в тегеранском аэропорту. Соответствующий ролик был опубликован в социальной сети Twitter. На кадрах видео запечатлена яркая точка, которая стремительно падает вниз, оставляя за собой огненную полосу.

Политика США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.

Авто Автовладельцам рассказали о проблемах современных моторных масел Автолюбителям рассказали об опасности использования отработанного масла Водителям стоит обращать внимание на маловязкое масло стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, которое указано в ряде инструкций, отмечают специалисты.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Армия и оружие Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

Политика В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.

Теннис Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Происшествия Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендует пока не покупать билеты авиакомпании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Политика В Киеве сообщили о разговоре Зеленского и Помпео Президент Украины Владимир Зеленский и американский госсекретарь Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Футбол Сергей Ткачев: у брата серебро ЧМ в ЮАР, а меня в сборную еще не звали Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Сергей Ткачев в интервью РИА Новости рассказал, почему не боится штрафов за ненормативную лексику в команде, зачем скидывался на аренду "Феррари" во время отпуска и про историю брата, который становился серебряным призером чемпионата мира.