Происшествия

iReactoriReactorМомент крушения украинского самолета в Тегеране попал на видео

Очевидцы засняли на видео момент падения украинского самолета в тегеранском аэропорту. Соответствующий ролик был опубликован в социальной сети Twitter. На кадрах видео запечатлена яркая точка, которая стремительно падает вниз, оставляя за собой огненную полосу.
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