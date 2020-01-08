Происшествия
iReactorМомент крушения украинского самолета в Тегеране попал на видео
Очевидцы засняли на видео момент падения украинского самолета в тегеранском аэропорту. Соответствующий ролик был опубликован в социальной сети Twitter. На кадрах видео запечатлена яркая точка, которая стремительно падает вниз, оставляя за собой огненную полосу.
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В Сети появилось видео с места крушения украинского самолета в Тегеране
Комсомольская правдавчера в 23:20
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