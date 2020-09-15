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РИА Новости
РИА Новости

Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

По информации РЕН ТВ, после матча фанаты, представляющие клуб с берегов Дона, пришли к бар, в котором находились болельщики "Локомотива". У входа в заведение завязалась потасовка, переросшая в драку. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
Donnews.ru

Telegram-канал: фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку

Donnews.ru09:33
1rnd.ru

Полиция задержала двух участников массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

1rnd.ru10:33
Donday.ru

Фанаты ФК «Ростов» устроили массовую драку с болельщиками «Локомотива»: видео

Donday.ru10:13
Блокнот Ростов-на-Дону

Массовая драка в Ростове попала на видео

Блокнот Ростов-на-Дону11:10
161.ru

Драка фанатов «Ростова» и «Локомотива» попала на видео

161.ru09:29
Big-Rostov.ru

Полиция рассказала о драке фанатов «Ростова» и «Локомотива»

Big-Rostov.ru10:24
Privet-Rostov.ru

Массовое побоище произошло в центре Ростова

Privet-Rostov.ru08:02

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
ТАСС13:34
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
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Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
MedikForum.ru12:43
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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии, сообщает «БелТА» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.
Ведомости13:56
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ruвчера в 09:34
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Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине

Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
РИА Новости12:35
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow08:17
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Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Интерфаксвчера в 03:17
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