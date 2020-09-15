Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»
Смотрите также
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Решетова отрицает свою причастность к расставанию Тимати и Шишковой
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах
Путин: Россия предоставит Беларуси госкредит в размере $1,5 млрд
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Hyundai представил новое поколение Tucson
По информации РЕН ТВ, после матча фанаты, представляющие клуб с берегов Дона, пришли к бар, в котором находились болельщики "Локомотива". У входа в заведение завязалась потасовка, переросшая в драку. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии