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РИА Новости
РИА Новости

Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

По информации РЕН ТВ, после матча фанаты, представляющие клуб с берегов Дона, пришли к бар, в котором находились болельщики "Локомотива". У входа в заведение завязалась потасовка, переросшая в драку. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.В источнике
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Блокнот Ростов-на-Дону

Массовая драка в Ростове попала на видео

Блокнот Ростов-на-Дону11:10
1rnd.ru

Полиция задержала двух участников массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

1rnd.ru10:33
161.ru

Драка фанатов «Ростова» и «Локомотива» попала на видео

161.ru09:29
РЕН ТВ

Побоище фанатов «Ростова» и «Локомотива» сняли на видео

РЕН ТВ09:49
Donnews.ru

Telegram-канал: фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку

Donnews.ru09:33
Donday.ru

Фанаты ФК «Ростов» устроили массовую драку с болельщиками «Локомотива»: видео

Donday.ru10:13
Privet-Rostov.ru

Массовое побоище произошло в центре Ростова

Privet-Rostov.ru08:02

Бахрейн, Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений.
Ведомости14:32
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине

Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
РИА Новости12:35