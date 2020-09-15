Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»
Смотрите также
Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
У Ефремова появился новый адвокат
Бахрейн, Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений
Гинцбург оценил защитные свойства повторной вакцинации от коронавируса
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Анна Семенович прокомментировала роман с Губерниевым
МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию
Дефицит бюджета ПФР в 2021 году побьет пятилетний рекорд
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
Крымский мост в Москве повредил подъемный кран баржи
Боярский потерял сознание во время медосмотра
В Москве Росгвардия сорвала показ фильма в поддержку Юлии Цветковой
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
У Ефремова появился новый адвокат
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов
Бахрейн, Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
По информации РЕН ТВ, после матча фанаты, представляющие клуб с берегов Дона, пришли к бар, в котором находились болельщики "Локомотива". У входа в заведение завязалась потасовка, переросшая в драку. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии