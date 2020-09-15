Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»
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По информации РЕН ТВ, после матча фанаты, представляющие клуб с берегов Дона, пришли к бар, в котором находились болельщики "Локомотива". У входа в заведение завязалась потасовка, переросшая в драку. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.В источнике
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