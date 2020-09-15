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РИА Новости
РИА Новости

Опубликовано видео массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

По информации РЕН ТВ, после матча фанаты, представляющие клуб с берегов Дона, пришли к бар, в котором находились болельщики "Локомотива". У входа в заведение завязалась потасовка, переросшая в драку. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.В источнике
Подробнее о событии
Rostov gazeta

Стали известны подробности драки между фанатами «Ростова» и «Локомотива»

Rostov gazetaвчера в 15:51
Блокнот Ростов-на-Дону

Массовая драка в Ростове попала на видео

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 11:10
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Telegram-канал: фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку

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Donday.ru

Фанаты ФК «Ростов» устроили массовую драку с болельщиками «Локомотива»: видео

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Полиция задержала двух участников массовой драки фанатов «Ростова» и «Локомотива»

1rnd.ruвчера в 10:33
161.ru

Драка фанатов «Ростова» и «Локомотива» попала на видео

161.ruвчера в 09:29
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Массовое побоище произошло в центре Ростова

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