Происшествия
РИА НовостиВ Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Читать в источнике
Оценить1333
Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения.
— Даурен Абаев, дипломатТАСС 01:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия
Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке
Напомним, экс-министра задержали по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде
Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Гаджеты
Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире – Mi 10 Pro
Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.
Футбол
«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры
"Хетафе" во втором тайме смял "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Кино
Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Стриминговый сервис Netflix впервые навал фильмы, которые были запрещены к показу в ряде стран.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Технологии
Samsung объяснил блокировку смарт-телевизоров
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке смарт-телевизоров на территории РФ.
Экономика
Сотни крупных компаний потеряют прибыль из-за коронавируса
Сотни компаний по всему миру ожидают, что вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае негативно отразится на их финансовых результатах в первом квартале 2020 года.
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Футбол
Как «Спартак» выиграл турнир в Катаре
«Спартак» одержал победу над сербским «Партизаном» в Катаре и во второй раз завоевал Кубок Париматч Премьер.
Общество
В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Гаджеты
Для двух очень старых смартфонов Samsung выпустили Android 10
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S2 и Galaxy Note3, выпущенные соответственно девять и семь лет назад, получили возможность оценить все достоинства Android 10.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Политика
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу между Россией и Турцией
Переговоры российской делегации с турецкими коллегами прошли в субботу в Анкаре. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил телеканал Haber Turk.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Футбол
ЦСКА обыграл «Одд» в товарищеском матче
Политика
В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.