Происшествия

РБКРБКПолиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге

После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД).
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Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Петербурге, где пострадали восемь человек

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После ДТП с восемью пострадавшими на Лермонтовском завели уголовное дело

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Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

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Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
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Еще в сентябре этого года, команда инженеров компании Tesla была замечена на легендарной трассе Нюрбургринг с прототипом обновленной версии электрического седана Model S. Тогда у ребят был ряд проблем, из-за которых испытания пришлось свернуть, но сейчас видимо все вопросы решены – ведь зарубежные журналисты снова заметили долгожданную американскую новинку в том же месте.
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Армия и оружие

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Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
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Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
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Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

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СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

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Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
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В Минфине заявили, что контроль ЦБ над Сбербанком выглядит «странно»

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