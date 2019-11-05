Происшествия

ТАССТАССОпубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик. Ролик появился на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.
Читать в источнике
Комментировать324
с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале
 видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
Lenta.ru03:36

Подробнее о событии

Предполагаемому убийце ребенка в детсаду в Нарьян-Маре предъявили обвинение

Ведомости03:48

СК показал видео нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

RT на русском04:10

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

ТАСС03:30

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Известия04:38

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

РИА Новости04:20

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре предъвили обвинение

Коммерсантъ03:48

Обвиняемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара признал вину

РБК03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы Жизнь Анджелины Джоли оказалась в опасности.
Экспресс газета 02:39
Авто

Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию

Российская газета 03:40
Футбол

«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 05:36
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог

Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
ТАСС 03:31
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес

Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие

В Литве стартовали масштабные учения НАТО

В сообщении сказано, что в маневрах принимают участие четыре тысячи военных и более тысячи единиц различной техники из 11 стран-членов Североатлантического альянса.
ГЛАС.RU вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Политика

Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Происшествия

В Приморье обнаружены тела двух детей

BFM.ru вчера в 23:28
Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК вчера в 06:56
Футбол

CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Soccer.ru вчера в 07:23
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Путешествия

В Турции введут налог для туристов

С 2020 года туристы могут начать платить «налог на проживание», которым ранее власти Турции собирались обложить владельцев отелей.
URA.Ru 04:12
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Экономика

В мире сократился спрос на ювелирные изделия

Мировой спрос на ювелирные изделия составил в третьем квартале 2019 года 460,9 тонны.
REGNUM 01:44
Музыка

Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»

РИА Новости Крым вчера в 06:47
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора достигли 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны юридических лиц в России составляет 65-70%, а со стороны граждан — от 20 до 35%.
BFM.ru 02:13
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк

В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность

За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Общество

Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Крупные производители пива начали устанавливать в супермаркетах автоматы по разливу пива, пишет газета «Коммерсантъ».
Ведомости 01:30
ещё по теме
Главное