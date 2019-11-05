Происшествия
ТАССОпубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик. Ролик появился на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.Lenta.ru03:36
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