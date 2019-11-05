с чего всё началось

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик. Ролик появился на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, как мужчина беспрепятственно входит в здание, поднимается на второй этаж и совершает преступление.

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

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