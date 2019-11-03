Единоборства

Lenta.ruLenta.ruОпубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте мексиканского боксера. Альварес нокаутировал 36-летнего россиянина в 11-м раунде противостояния.
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