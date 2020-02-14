Армия и оружие
Sputnik АбхазияОпубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета
Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu. На нем горящий вертолет падает после попадания в него ракеты боевиков.
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