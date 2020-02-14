Армия и оружие
Газета.RuОпубликовано видео падения сбитого вертолета сирийской армии
Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео, на котором запечатлено крушение вертолета сирийской армии в провинции Алеппо. На кадрах видно, как вертолет упал после попадания в него ракеты, которую, как предполагается, выпустили силы сирийской оппозиции.
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