Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuОпубликовано видео падения сбитого вертолета сирийской армии

Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео, на котором запечатлено крушение вертолета сирийской армии в провинции Алеппо. На кадрах видно, как вертолет упал после попадания в него ракеты, которую, как предполагается, выпустили силы сирийской оппозиции.
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Опубликовано видео крушения сирийского военного вертолёта, сбитого над Алеппо

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