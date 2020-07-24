Армия и оружие

ИзвестияИзвестияОпубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Сближение американского истребителя F-15 с пассажирским лайнером Airbus A310 иранской авиакомпании Mahan Air попало на видео. Телеканал IRIB опубликовал кадры, снятые пассажирами. На них истребитель некоторое время сопровождает авиалайнер, а затем снижается и улетает.
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СМИ показали видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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ТАССвчера в 20:45
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