Армия и оружие
ИзвестияОпубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Сближение американского истребителя F-15 с пассажирским лайнером Airbus A310 иранской авиакомпании Mahan Air попало на видео. Телеканал IRIB опубликовал кадры, снятые пассажирами. На них истребитель некоторое время сопровождает авиалайнер, а затем снижается и улетает.
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Футбол
Кашшаи отреагировал на открытое письмо «Спартака»
Кашшаи отметил, что в СМИ не хочет открыть отвечать «Спартаку», но отметил: красно-белые официальный ответ получат.
ProstoProSport вчера в 13:08
Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 22 июля в 13:58
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Путешествия
В турецкой Анталье с аукциона продают 5-звездочный отель Martı Myra
В Турции выставлен на продажу 5-звездочный отель Martı Myra, расположенный в районе Кемер провинции Анталья.
Недвижимость.RU 21 июля в 16:14
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Политика
Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса
Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 19:22
Экономика
Падение урожая заставляет Украину переходить на импорт
Экономика сегодня вчера в 05:44
Политика
Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» извне
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранными гражданами.
News.ru вчера в 08:22
Здоровье
Названы лекарства, из-за которых водителей могут лишить прав
Специалисты опубликовали список лекарств, которые нельзя употреблять, находясь за рулём.
SpeedMe 22 июля в 10:17
Политика
Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»
Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
News.ru 21 июля в 13:35
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Здоровье
В Бурятии за сутки заболели коронавирусом 40 человек
Из новых заболевших 13 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Восток-Телеинформ вчера в 21:37
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия вчера в 18:14
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей.
Piter.tv 22 июля в 01:54
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В Италии произошло извержение вулкана Стромболи
Аргументы недели 21 июля в 01:50
Происшествия
Машину разорвало пополам при столкновении в Челябинской области
В результате автомобиль Honda Civic разорвало пополам, 29-летний водитель погиб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Курс дела 00:32
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Политика
Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 22:18
Гаджеты
Новейший смартфон OnePlus Nord получил первое обновление для камеры
Evo-rus.com 22 июля в 09:10
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
Гаджеты
В корпусе Phanteks Enthoo Pro 2 помещаются видеокарты длиной до полуметра
Компания Phanteks анонсировала компьютерный корпус Enthoo Pro 2, призванный стать основой игровой системы топового уровня или мощной рабочей станции с возможностью установки высокопроизводительных компонентов.
3DNews 00:28
Экономика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru вчера в 13:43
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Экономика
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
По мнению эксперта, уже в нынешнем году доллар ждет катастрофический обвал, поэтому деньги лучше вкладывать в другие валюты – евро, швейцарские франки, монетарное золото.
Evo-rus.com вчера в 08:46
Армия и оружие
При ударе израильских ВВС по Дамаску погиб боец «Хезболлах»
Боец ливанского движения "Хезболлах" погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе шиитского движения.
РИА Новости вчера в 05:09