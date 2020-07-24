Армия и оружие
ИзвестияОпубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Сближение американского истребителя F-15 с пассажирским лайнером Airbus A310 иранской авиакомпании Mahan Air попало на видео. Телеканал IRIB опубликовал кадры, снятые пассажирами. На них истребитель некоторое время сопровождает авиалайнер, а затем снижается и улетает.
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Здоровье
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Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
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В России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском вчера в 14:57
Политика
Помпео призвал Китай не повторять ошибки СССР
Вашингтон, 24 июля 2020, 08:57 — REGNUM Китаю не следует повторять опыт Советского Союза, который проиграл в противостоянии с Соединёнными Штатами, заявил 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.
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Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
В Германии экс-охранника концлагеря приговорили к условному сроку
Известия вчера в 20:25
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
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Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Ученые из Университета штата Орегон подтвердили данные о первой активной утечке метана с антарктического морского дна.
Naked Science вчера в 07:11
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:20
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое
При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:28
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием.
РБК вчера в 09:49
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия вчера в 16:40
Авто
Haval представил свой новый кроссовер
По своим размерам кроссовер является одноклассником Haval F7, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
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Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Политика
Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru вчера в 14:43
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Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
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Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 22 июля в 06:08
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
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Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:40