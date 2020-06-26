Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомОпубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30.
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Опубликовано видео перехвата военных самолетов США над Черным морем

Известиявчера в 23:53

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

РБК01:40

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

RT на русском01:16

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

РЕН ТВ01:46

Опубликовано видео перехвата американских самолетов над Черным морем

РИА Новостивчера в 23:21

Су-30 вылетал на перехват самолетов-разведчиков США над нейтральными водами Черного моря

ТАССвчера в 14:32

Опубликованы кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем

ТК Звездавчера в 14:13
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Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
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Наращивание объема государственного интервенционного фонда зерна до 6 миллионов тонн может обернуться чрезмерными бюджетными тратами и убытками производителей зерновых: для эффективной работы достаточно не более 1,5-3 миллионов тонн и корректировки действующего механизма интервенций, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
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Армия и оружие

Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»

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