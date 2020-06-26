Армия и оружие
RT на русскомОпубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30.
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Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам 29 июня
Как сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, глава российского государства Владимир Путин может снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Инфорос 25 июня в 15:16
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер вчера в 01:59
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Общество
Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года
Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
RT на русском 01:20
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru вчера в 09:10
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Родственники создателя Шерлока Холмса Артура Конан Дойла подали в суд на компанию Netflix из-за нарушения авторских прав при создании сериала "Энола Холмс".
Life.ru вчера в 23:51
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ вчера в 06:48
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Здоровье
Ученые заявили о катастрофических последствиях COVID-19 для органов
Как сообщает Reuters, COVID-19 поражает многие системы органов. В некоторых случаях инфекция вызывает катастрофические повреждения.
Профиль 01:22
Футбол
Главный тренер «Барселоны» уверен, что «Реал» еще допустит ошибку
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о захватывающей ситуации в турнирной таблице чемпионата Испании.
Газета.Ru 00:45
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Интернет
Google выпустила новую версию приложения «Google Фото»
ИнфоСМИ вчера в 13:53
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Экономика
Эксперты рассказали, какой запас зерна нужен России
Наращивание объема государственного интервенционного фонда зерна до 6 миллионов тонн может обернуться чрезмерными бюджетными тратами и убытками производителей зерновых: для эффективной работы достаточно не более 1,5-3 миллионов тонн и корректировки действующего механизма интервенций, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новости 01:07
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru 25 июня в 22:50
Армия и оружие
Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12