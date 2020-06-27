Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомОпубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30.
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Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем

Lenta.ru06:50

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

ТАСС02:33

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новостивчера в 23:21

Появилось видео перехвата Су-30 самолетов США над Черным морем

Газета.Ru02:46

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

РЕН ТВ01:46

Минобороны опубликовало видео перехвата самолетов США над Черным морем

РБК01:40

Кадры перехвата самолётов ВВС США над Чёрным морем

RT на русском03:16
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
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Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Общество

«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу

Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
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Общество

Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов на рекламе в Facebook

Марк Цукерберг потерял 7,2 млрд долларов после того, как несколько глобальных корпораций отказались размещать свою рекламу в Facebook.
Российская газета 05:33
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Экономика

Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании).
Ведомости 07:19
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
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Общество

Памфилова заявила о намеренной дискредитации голосования вне помещения

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что авторы сообщений о голосовании "на пеньках и в багажниках" намеренно дискредитируют процедуру голосования на дому и на придомовых территориях.
Российская газета 07:12
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Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
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Общество

Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и университетов

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с выпускным. В этом году они проходят одновременно.
СОВА 02:46
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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Общество

Ростуризм составил список стран с действующими ограничениями на въезд

Российское Федеральное агентство по туризму составило и опубликовало список стран, в которых действуют ограничительные меры на въезд, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
NewInform вчера в 19:28
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Путешествия

Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Военное дело вчера в 08:46
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Футбол

Щербаченко обвинил Семина в начале финансовых проблем «Мордовии»

Бывший главный тренер «Мордовии» Фёдор Щербаченко негативно оценил деятельность Юрия Сёмина на посту наставника саранского клуба.
Metaratings 06:53
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
REGNUM 25 июня в 16:57
Происшествия

СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК 07:44
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
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Экономика

Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты

Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
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