Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
Минобороны опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря. На кадрах видны Р-8А "Посейдон" американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
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Видео перехвата самолетов США над Черным морем опубликовало Минобороны
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