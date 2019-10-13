Футбол
iReactorОпубликовано видео первого гола сборной России в матче против Кипра
Мяч, забитый россиянином, выступающим в составе испанской «Валенсии», в ворота команды Кипра уже опубликован на YouTube. Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин вышли на поле в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
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Тренерский штаб сборной России опубликовал стартовый состав команды на матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.РБК11:32
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