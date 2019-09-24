Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч". В ролике ведется съемка запуска этой противокорабельной крылатой ракеты с разных ракурсов. Также на записи можно различить переговоры.
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Появилось видео первого пуска крылатой ракеты «Уран» с корабля «Смерч»

ТАСС07:21

Первая стрельба крылатой ракетой «Уран» попала на видео

РЕН ТВвчера в 20:31

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Российская газета05:58

Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты «Уран» с корабля «Смерч»

РИА Новости05:45

Минобороны показало первый пуск ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Взгляд.ру05:19

Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» в Японском море впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран»

Интерфакс - Россиявчера в 20:20

Крылатый «Уран»: опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»

ТК Звездавчера в 21:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия

Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»

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К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
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В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
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Вывод экономики из тени оказался опасным для России

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По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков

Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
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Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства.
Коммерсантъ 05:23
Путешествия

Большинство россиян провели летний отпуск дома

Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей

Lenta.ru 06:32
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The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
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Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
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Общество

Немецкий суд признал похмелье болезнью

Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
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Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
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Политика

В Кремле наблюдают за трениями между Трампом и Зеленским — Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за «очередной серией внутриамериканских трений» между главами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
iReactor 06:16
Политика

Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что просматривал запись задержания актера Павла Устинова на акции в центре Москвы и она вызвала у него вопросы.
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В Британии испытают водородный пассажирский самолет

Пока точная дата начала испытаний не раскрывается, однако самолету предстоит преодолеть более 500 км. Если тестирование окажется успешным, в ZeroAvia намерены организовать продажу водородных двигательных установок.
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МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
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Pravda.Ru 06:39
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В Челябинске состоялось первое заседание новой думы

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Почему нельзя пить таблетки от давления по утрам?

Утром, по словам ученого, артериальное давление поднимается естественным путем.
MedikForum.ru 06:36
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Охранники отправили россиянина в нокаут за отказ показать сумку

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