Армия и оружие
Российская газетаПоявилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч". В ролике ведется съемка запуска этой противокорабельной крылатой ракеты с разных ракурсов. Также на записи можно различить переговоры.
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Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» в Японском море впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран»
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Крылатый «Уран»: опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
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