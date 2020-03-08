Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном. Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали решение задач в дальней морской зоне.
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с чего всё началось
«Это был обычный ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству Великобритании и координировался с несколькими другими союзниками по НАТО»,— говорится в сообщении Королевских ВВС в Twitter.Коммерсантъвчера в 19:58
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Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-142
Газета.Ruвчера в 21:24
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