с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном. Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали решение задач в дальней морской зоне.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Происшествия В Киргизии напали на участников шествия за женские права Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.

Энергетика В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.

Энергетика Саудовская Аравия начала нефтяную войну Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.

Армия и оружие «Супер-Калашников» поступит в войска до конца этого года Новейшие автоматы АК-12 и экипировка «Ратник» последнего поколения до конца года поступят на вооружение легендарной 150-я мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в Ростовской области на территории Южного военного округа.

Общество Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общество В Италии 12 провинций закрывают на карантин Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который ограничит выезд и передвижении по Ломбардии и двенадцати провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето.

Политика Путин поручил реформировать миграционные режимы Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.