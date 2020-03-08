Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном. Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали решение задач в дальней морской зоне.
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с чего всё началось
«Это был обычный ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству Великобритании и координировался с несколькими другими союзниками по НАТО»,— говорится в сообщении Королевских ВВС в Twitter
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Коммерсантъвчера в 19:58

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Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

РИА Новости06:06

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

RT на русскомвчера в 21:58

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Известиявчера в 18:25

Британские истребители попытались перехватить российские Ту-142

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Британские истребители поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов

ТАССвчера в 19:01

Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для сопровождения российских Ту-142

Газета.Ruвчера в 21:24

Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-142

РЕН ТВвчера в 17:55
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Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

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Энергетика

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РИА Новости 06:53
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
Гаджеты

Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров

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Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
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Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
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Шоу-бизнес

Рудковская перенесла вечеринку по случаю юбилея из-за коронавируса

Яна Рудковская приняла решение отказаться от празднования и вечеринки по случаю своего юбилея из-за коронавируса.
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Разработчик игр рассказал, чем Sony PlayStation 5 удивит пользователей

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Люди, проживающие вместе с человеком, который вынужден оставаться на карантине дома, не обязаны тоже соблюдать режим самоизоляции.
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Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
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«Супер-Калашников» поступит в войска до конца этого года

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Учёные назвали вызывающие маразм и депрессию привычки

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16-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения обвиняется в торговле наркотиками.
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Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани

Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Решена загадка гигантских «ватных» планет

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Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
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Возросло число погибших и пострадавших при пожаре в Удмуртии

Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии возросло до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
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