Армия и оружие
ИзвестияОпубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Минобороны России опубликовало видео планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители пяти стран НАТО.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:46, Вашингтон
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Дана Борисова осудила Алену Кравец за поход на могилу Началовой
Совсем недавно Алена Кравец порядком шокировала публику фотосессией, которую устроила на могиле Юлии Началовой.
Телепрограмма 06:31
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Футбол
Лион — Зенит 1:1
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
Вести.Ru 13:45
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости 16:58
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Гаджеты
Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном
Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE.
Megaobzor.com 12:34
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices вчера в 05:26
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru вчера в 03:51
Политика
Дерипаска подал иск к трем западным СМИ
Как сообщил официальный представитель бизнесмена, Дерипаска подал иски к газетам The Telegraph, The Nation и The Times в связи с тем, что старые материалы в данных изданиях стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году.
Деловая газета. Юг 08:09
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Модели Nokia 800 Tough и Nokia 2720 Flip можно назвать «кнопочными смартфонами», ведь в них есть операционная система KaiOS с магазином приложений, а также самые популярные мессенджеры.
Astera 09:07
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
В Испании вновь проведут парламентские выборы
Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:11
Игры
Apple запустила Arcade раньше срока
Ожидалось, что игровой сервис Apple Arcade станет доступен только 19 сентября.
Ридус 11:06
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Культура
Представители ТАСС приняли участие во Всероссийском фестивале «Голос Кавказа»
В этом году участниками "Голос Кавказа" стали представитель ТАСС на Северном Кавказе Кантемир Давыдов, руководитель управления продаж информационных продуктов Департамента продаж Наталия Харисова и специалист этого же подразделения Лилия Хасянова.
ТАСС 12:33
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:54