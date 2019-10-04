Политика

RT на русскомRT на русскомОпубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
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Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

РИА Новости13:50

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

Известия16:20

Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

РБК15:57

Опубликовано видео с попыткой сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Московский Комсомолец17:13

Появилось видео прерванного выступления Толстого в ПАСЕ

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Дума ТВ13:01

Журова назвала спланированной акцией попытку сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

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