Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море. Они проходили в рамках совместных маневров Черноморского и Северного флотов. "Калибры" выпустили по цели экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово Зуево" и подлодки "Колпино".
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с чего всё началось
Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.ТК Звездавчера в 21:00
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Путин наблюдал за ракетными стрельбами на учениях двух флотов на Черном море
Интерфакс - Россиявчера в 06:38
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
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