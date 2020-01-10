Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море. Они проходили в рамках совместных маневров Черноморского и Северного флотов. "Калибры" выпустили по цели экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово Зуево" и подлодки "Колпино".

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

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