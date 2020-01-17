Происшествия
Lenta.ruОпубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу
Опубликовано видео посадки российского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на недостроенную полосу вблизи аэропорта Домодедово. Запись опубликовал Telegram-канал «112». Ранее 16 января сообщалось, что причиной аварийной посадки SSJ-100 в Домодедово стала ошибка пилота.
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СК отреагировал на посадку самолета на недействующую полосу рядом с Домодедово
Rambler News Service11:51
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Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Футбол
Цорн заявил о неготовности РПЛ к расширению до 18 команд
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба выступить против расширения Российской премьер-лиги с 16 команд до 18.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Политика
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Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую
Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Происшествия
В Харькове директора похоронного бюро застрелили у собственного дома
В Харькове на улице Танкопия застрелили директора похоронного бюро при городском кладбище № 3.
Экономика
Рубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Политика
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Политика
Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список
Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".
Политика
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.