Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОпубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Опубликовано видео посадки российского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на недостроенную полосу вблизи аэропорта Домодедово. Запись опубликовал Telegram-канал «112». Ранее 16 января сообщалось, что причиной аварийной посадки SSJ-100 в Домодедово стала ошибка пилота.
Читать в источнике
Комментировать370

Подробнее о событии

Ространснадзор проведет внеплановые проверки в связи с инцидентом с SSJ-100 в Домодедово

ТАСС14:58

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в «Домодедово» назвали ошибку экипажа

Интерфакс09:31

Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу

РИА Новости11:00

Ространснадзор проведет внеплановые проверки после жесткой посадки самолета «ИрАэро» в Домодедово

Агентство Москва14:55

Опубликованы кадры с места посадки самолета на недействующую ВПП в Домодедово

ТК Звезда10:21

СК отреагировал на посадку самолета на недействующую полосу рядом с Домодедово

Rambler News Service11:51

Ространснадзор проведет проверки из-за инцидента с SSJ-100 в Домодедово

РБК15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

РИА Новости 09:39
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Футбол

Цорн заявил о неготовности РПЛ к расширению до 18 команд

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил решение клуба выступить против расширения Российской премьер-лиги с 16 команд до 18.
RT на русском 15:39
Политика

Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра

Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Lenta.ru 16:53
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Актриса Тамара Семина поставила на место дерзкую Цымбалюк-Романовскую

Скандал между Тамарой Семиной и пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской до сих пор не утихает, а наоборот нарастает с новой силу.
Пятый канал вчера в 20:05
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Портал Поиск 03:54
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 13:55
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Ведомости 07:04
Происшествия

В Харькове директора похоронного бюро застрелили у собственного дома

В Харькове на улице Танкопия застрелили директора похоронного бюро при городском кладбище № 3.
Русская Планета 15:44
Экономика

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Известия 09:07
Политика

В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
РИА Новости 15:00
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Политика

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета вчера в 18:07
Игры

Названы новые сроки выхода Horizon Zero Dawn на ПК

REGNUM 15:51
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Ведомости 14:00
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport 16:47
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru вчера в 04:02
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список

Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".
Вести.Хайтек 13:28
Политика

Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
РИА Новости 13:00
Политика

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 07:22
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru 14 января в 08:22
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
Главное