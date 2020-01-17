Опубликовано видео посадки российского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на недостроенную полосу вблизи аэропорта Домодедово. Запись опубликовал Telegram-канал «112». Ранее 16 января сообщалось, что причиной аварийной посадки SSJ-100 в Домодедово стала ошибка пилота.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Политика Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.

Политика Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.

Экономика Рубль вырос после назначения Мишустина премьером Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.

Финансы Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".

Политика Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.

Политика Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.