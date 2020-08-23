В протестующем Минске вертолет сел на территории резиденции Лукашенко
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В Минске протестующие дошли до Дворца Независимости, где путь им преградила цепь силовиков. По данным телеграм-каналов, в здании находится президент Александр Лукашенко. На территории резиденции президента приземлился вертолет.В источнике
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Накануне.Ruвчера в 12:31
Рядом с президентской резиденцией Лукашенко приземлился вертолет — NEXTA
ИА Красная Веснавчера в 12:23