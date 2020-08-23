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Компания

В протестующем Минске вертолет сел на территории резиденции Лукашенко

В Минске протестующие дошли до Дворца Независимости, где путь им преградила цепь силовиков. По данным телеграм-каналов, в здании находится президент Александр Лукашенко. На территории резиденции президента приземлился вертолет.В источнике
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Известия

Вертолет улетел от резиденции Лукашенко в Минске

Известиявчера в 14:27
Lenta.ru

Вылет вертолета Лукашенко из резиденции сняли на видео

Lenta.ruвчера в 14:25
Московский Комсомолец

Опубликовано видео посадки вертолета у резиденции Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 12:31
Газета.Ru

В Минске у Дворца независимости приземлился вертолет

Газета.Ruвчера в 12:35
Накануне.Ru

В Минске к президентскому дворцу прилетел вертолет. СМИ не исключают эвакуацию Лукашенко

Накануне.Ruвчера в 12:31
РИА Новости

На территории резиденции Лукашенко в Минске сел вертолет

РИА Новостивчера в 12:37
ИА Красная Весна

Рядом с президентской резиденцией Лукашенко приземлился вертолет — NEXTA

ИА Красная Веснавчера в 12:23

Ципипас обыграл Андерсона во втором круге турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) прошёл матч второго круга в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира греком Стефаносом Ципипасом и Кевином Андерсоном из Южно-Африканской республики.
Чемпионат19:23

Польше придется пойти на новые переговоры с РФ по газу

Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».
Политика Сегоднявчера в 13:52
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Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp

Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
ПРАЙМ20:08

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новостивчера в 01:00
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