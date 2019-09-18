Происшествия
Вести.RuПолицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Сотрудники собственной безопасности МВД пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы — подозреваемого во взятке в две тысячи рублей. Полицейский отказался сдаваться и открыл огонь.
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Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспекте
Телеканал 360°вчера в 18:32
Один полицейский погиб, другой пострадал в ходе стрельбы у станции метро «Рязанский проспект»
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