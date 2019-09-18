Происшествия

Вести.RuВести.RuПолицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Сотрудники собственной безопасности МВД пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы — подозреваемого во взятке в две тысячи рублей. Полицейский отказался сдаваться и открыл огонь.
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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

РИА Новостивчера в 19:42

Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспекте

Телеканал 360°вчера в 18:32

В Москве произошла стрельба при задержании патрульного, подозреваемого во взятке в две тысячи рублей. Главное

Дождьвчера в 14:20

Один полицейский погиб, другой пострадал в ходе стрельбы у станции метро «Рязанский проспект»

Агентство Москвавчера в 12:24

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Интерфаксвчера в 12:45

В МВД прокомментировали стрельбу по полицейским у метро в Москве

РЕН ТВвчера в 12:26

Источник: устроивший стрельбу в Москве полицейский пытался сбежать после убийства коллеги

ТАССвчера в 13:56
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
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Прокурор Саратова Сергей Ломакин заявил, что при реконструкции были допущены нарушения правил благоустройства, а также то, что безопасность пешеходов и рабочих не была обеспечена должным образом.
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Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Российская газета вчера в 09:52
Общество

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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

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Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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ФНС подготовила проект приказа, которым предлагается исключить из списка юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, Великобританию, соответствующий документ размещен на regulation.gov.ru.
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От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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