Сотрудники собственной безопасности МВД пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы — подозреваемого во взятке в две тысячи рублей. Полицейский отказался сдаваться и открыл огонь.

Общество Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Происшествия В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Происшествия Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.

Транспорт Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Футбол Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.

Здоровье Кровь американки стала синей после приема обезболивающего Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество ОП предупредила «КВС» об угрозе срыва реконструкции проспекта Кирова Прокурор Саратова Сергей Ломакин заявил, что при реконструкции были допущены нарушения правил благоустройства, а также то, что безопасность пешеходов и рабочих не была обеспечена должным образом.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Общество В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.

Экономика ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией ФНС подготовила проект приказа, которым предлагается исключить из списка юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, Великобританию, соответствующий документ размещен на regulation.gov.ru.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Автоспорт Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1» Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Здоровье В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.

Финансы Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.