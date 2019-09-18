В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели, как смертельно раненный сотрудником ППСП Алексеем Смирновым подполковник Максим Веялко убегает с места расстрела. Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект".

с чего всё началось

Телеканала поясняет, что это полицейский, который затем скончался от полученных ранений. Накануне вечером двое полицейских попытались задержать своего коллегу, сотрудника отдела по охране московского метрополитена.

Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

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