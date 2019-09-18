Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыОпубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

Телеканала поясняет, что это полицейский, который затем скончался от полученных ранений. Накануне вечером двое полицейских попытались задержать своего коллегу, сотрудника отдела по охране московского метрополитена.
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с чего всё началось

Камеры сняли, как раненый полицейский пытался убежать от коллеги

В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели, как смертельно раненный сотрудником ППСП Алексеем Смирновым подполковник Максим Веялко убегает с места расстрела. Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект".
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