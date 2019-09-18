Происшествия
Эхо МосквыОпубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Телеканала поясняет, что это полицейский, который затем скончался от полученных ранений. Накануне вечером двое полицейских попытались задержать своего коллегу, сотрудника отдела по охране московского метрополитена.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели, как смертельно раненный сотрудником ППСП Алексеем Смирновым подполковник Максим Веялко убегает с места расстрела. Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект".РЕН ТВвчера в 16:40
Подробнее о событии
Показать все источники
«Он всегда брал взятки у мигрантов, такса — 2000 рублей»: подробности расстрела полицейских возле станции метро «Рязанский проспект»
Комсомольская правдавчера в 13:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне".
РИА Новости вчера в 22:22
Футбол
Мудрый «Лудогорец»: ЦСКА начинает Лигу Европы матчем в Болгарии
ЦСКА и «Краснодар» проведут матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.
Известия вчера в 17:01
Культура
Американское шоу «Холостяк» впервые закончилось помолвкой двух девушек
Проект впервые закончился помолвкой двух девушек, одна из которых отказала другому участнику, многие зрители заявили, что отношения возлюбленных искренние.
Дни24 00:15
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В июле российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 8,5 млрд долларов, сообщил американский минфин.
Взгляд.ру 17 сентября в 17:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Наука
Сажа из загрязненного воздуха пробралась в плаценту
ТАСС 17 сентября в 11:56
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Игры
Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC
News.ru вчера в 01:52
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье
Врачи посоветовали не мыться каждый день
По мнению многих врачей-дерматологов современные люди моются несообразно загрязнению тела, а ведь слишком частый прием душа может нанести вред здоровью, пишет Медикфорум.
Известия 00:25
Армия и оружие
Источник: для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля и судна
Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.
ТАСС 01:03
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Футбол
«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в домашнем матче Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала «Црвену Звезду».
Чемпионат вчера в 17:00
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 17 сентября в 08:21
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Директора завода убили и сожгли вместе с машиной в Нижнем Новгороде
Труп директора завода "Багем" Виктора Ворошилова нашли рядом со сгоревшим автомобилем в Нижнем Новгороде 17 сентября.
Открытый Нижний вчера в 11:15
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Политика
В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных
Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.
РБК 01:50
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК вчера в 06:18
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
"Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:15
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
В Златоусте после подрыва гранаты возбудили уголовное дело
В челябинском Златоусте возбуждено уголовное дело после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает областное управление СКР.
REGNUM 00:17