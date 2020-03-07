Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

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