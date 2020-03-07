Транспорт
REGNUMИз Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
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Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
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После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
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Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197.
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В Великобритании начался суд над 36-летней уроженкой города Ашингтон Одессой Кэри (Odessa Carey), которая, как предполагается, убила и обезглавила 73-летнюю мать, вырезав ее мозг.
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