Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаОпубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту. Камера коптера зафиксировала, как состоящий из трех вагонов отечественный рельсовый автобус РА-2 как стрела проносится под белоснежными арками Крымского моста.
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Скоростные поезда начинают ходить по маршруту Керчь – Анапа

РЕН ТВ06:01

По Крымскому мосту проехал первый рельсобус

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Из Керчи в Анапу начали курсировать рельсовые автобусы

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Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по мосту в Крым

РИА Новости12:39

Вокзал в Керчи планируется построить к запуску «летних» поездов по Крымскому мосту

ТАСС06:57

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