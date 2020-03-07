Транспорт
Российская газетаОпубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту. Камера коптера зафиксировала, как состоящий из трех вагонов отечественный рельсовый автобус РА-2 как стрела проносится под белоснежными арками Крымского моста.
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