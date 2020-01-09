Армия и оружие

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Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов. Пуск ракеты осуществлял истребитель МиГ-31К. На опубликованных кадрах виден момент старта ракеты, снятый из кабины другого самолета.
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Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

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Гиперзвуковой «Кинжал» ударил над Черным морем. Видео

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