Армия и оружие
ИзвестияОпубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов. Пуск ракеты осуществлял истребитель МиГ-31К. На опубликованных кадрах виден момент старта ракеты, снятый из кабины другого самолета.
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Путин наблюдал за ракетными стрельбами на учениях двух флотов на Черном море
Интерфакс - Россиявчера в 06:38
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
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