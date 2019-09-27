Армия и оружие
RT на русскомОпубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке. Отмечается, что пуск выполнил береговой комплекс «Бастион». Ранее сообщалось, что испытания прошли в штатном режиме.
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ВИДЕО: Минобороны подтвердило первый запуск ракеты «Оникс» на Чукотке
Центральный Военно-Морской Портал02:21
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Политика
В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 05:51
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ЛиАЗ начал производство новых автобусов
RuNews24.ru 01:06
Армия и оружие
Верховный суд РФ не реабилитировал полковника СССР Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника СССР Владимира Арцезо.
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Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Футбол
Переговоры Мамаева и «Ростова» находятся в завершающей стадии
Как стало известно Sport24, переговоры 31-летнего полузащитника Павла Мамаева и «Ростова» находятся в завершающей стадии.
Sport24.ru 06:46
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
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Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Стало известно о помолвке Брэдли Купера и Леди Гаги
После премьеры артисты стали часто появляться на людях вместе. Это произошло на фоне разрыва отношений Купера и русской модели Ирины Шейк.
ТВ Центр 07:09
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 20:34
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
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Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»
Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.
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Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Коммерсантъ 02:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.
Ридус вчера в 10:58
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
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Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Армия и оружие
Иран не стремится получить ядерное оружие, заявил Роухани
Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому МАГАТЭ и проводит проверки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 06:45