Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019". Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.
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Политика
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко
Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфакс - Россия 10:21
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки
Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Происшествия
В Калининграде пойдут под суд вербовщики террористов
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, младший из обвиняемых - приверженец радикальных течений ислама, поддерживающий участников "Джебхат ан-Нусра" (запрещена решением суда на территории Российской Федерации), в Калининградской области настойчиво убеждал своего 19-летнего соотечественника присоединиться к этой организации.
Российская газета 07:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в рекламе своего фильма в смелом наряде
Семидесятилетняя Примадонна рекламирует будущий фильм-концерт, который сейчас монтируется.
Millionaire.ru вчера в 09:37
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Кино
Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»
Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
News.ru вчера в 10:13
Общество
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Общество
В Гидрометцентре заявили, что ноябрь будет теплым
Синоптики отметили, что столбики термометров будут показывать температуры выше нормы на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, а также в Поволжье, в регионах ЦФО и на юге.
МедиаПоток вчера в 03:40
Наука
Ген «короткого сна» предотвращает нарушения памяти при недосыпании
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые ранее выявили у людей два гена, способствующих «естественному короткому сну», теперь обнаружили третий такой ген. Обладателям этих редких генов достаточно спать ночью всего 4–6 часов, чтобы чувствовать себя хорошо отдохнувшими.
Полит.ру 06:00
Общество
Названы признаки приближающегося сердечного приступа
Еще одним признаком приближающегося сердечного приступа может быть одышка, возникающая при ходьбе по лестнице после небольшого расстояния.
MedikForum.ru 14 октября в 15:56
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices вчера в 07:54
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Спорт
МОК перенесет в Саппоро марафон и спортивную ходьбу ОИ-2020
Международный Олимпийский Комитет объявил о намерении перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио.
Нева Спорт вчера в 08:31
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 18:39
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Политика
Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Путин потребовал отчета у чиновников и призвал их работать с душой
По данным МЧС, ущерб составил 29 млрд руб. В сентябре по итогам поездки в Тулун Владимир Путин подписал указ, поручающий кабинету министров заложить в бюджет дополнительные средства на восстановление пострадавших от наводнения районов.
Красная весна вчера в 10:38
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».
REGNUM 09:15
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48