Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море. На видео показан запуск противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Вулкан" с борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Этот крейсер ввели в строй в 1998 году.
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К ракетным стрельбам в Баренцевом море привлекли бомбардировщики Ту-22М3
Mil.Press FLOT09 июля в 10:49
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
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«МЮ» продвинулся в переговорах с «Боруссией» по Санчо
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Матч ТВ 03:59
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Третья тренировка откладывается
Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
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РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service вчера в 10:12
Футбол
Легенда «Лидс Юнайтед» Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни
Бывший защитник "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет, сообщается официальный сайт "Лидса".
Soccer.ru 04:34
Автоспорт
Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня
Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
Здоровье
Президент Казахстана поинтересовался вспышкой «пневмонии неизвестной природы»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране «пневмонии неизвестной природы».
Lenta.ru 06:15
Армия и оружие
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет
Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings 09 июля в 11:42
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer вчера в 06:32
Шоу-бизнес
21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера
Британские СМИ сообщают, что старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей подруге Николе Пельтц.
Super.ru 02:38
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Общество
Экономист предупредил о негативном эффекте деноминации рубля
Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов оценил идею провести деноминацию рубля.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье
280 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
На 11 июля в Свердловской области у 15 623 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 03:49
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Общество
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Авто
В России стартовали продажи обновленной версии машины Volkswagen Polo
В России стартовали продажи нового Volkswagen Polo в кузове лифтбек.
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Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17