Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море. На видео показан запуск противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Вулкан" с борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Этот крейсер ввели в строй в 1998 году.
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Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
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К ракетным стрельбам в Баренцевом море привлекли бомбардировщики Ту-22М3
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