Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море. На видео показан запуск противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Вулкан" с борта тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Этот крейсер ввели в строй в 1998 году.
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Крейсер «Петр Великий» ударил по условному противнику в Баренцевом море. Видео

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К ракетным стрельбам в Баренцевом море привлекли бомбардировщики Ту-22М3

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Здоровье

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Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить ограничительные меры в регионе, ранее введенные из-за коронавируса, по 7 августа из-за роста числа заболевших.
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«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
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"Норвич" с крупным счетом проиграл "Вест Хэму" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов сохранить прописку в премьер-лиге.
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Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
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