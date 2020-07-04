Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики выразил соболезнования сыну тренера, бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову и всем присутствующим.

Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

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