Общество
РИА НовостиОпубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Руководитель республики выразил соболезнования сыну тренера, бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову и всем присутствующим.
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Кино
Франшизы «Чужой» и «Хищник» стали принадлежать Marvel
Российская газета вчера в 05:15
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче с незабитым пенальти
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и «Сочи» завершился вничью 0:0. Встреча прошла на столичной «РЖД Арене».
РБК 15:39
Футбол
Семак ответил, будет ли «Зенит» следить за игрой «Локомотива» и «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на команду повлияет результат матча «Локомотив» — «Сочи» и будет ли клуб следить за соперниками по таблице в 26-м туре.
Нева Спорт 10:05
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Знаменитостям, которые входят в состав Гильдии киноактеров, запретили принимать участие в съемках фильма Майкла Бэя о пандемии.
Народные новости 14:01
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
RT на русском 16:20
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета 02 июля в 11:03
Футбол
«Наверное, Ганчаренко поехал в Белоруссию и поколдовал». Гамула прокомментировал итоги матча ЦСКА с «Ахматом»
Матч ТВ 15:46
Армия и оружие
«РИА Новости»: танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 23:08
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Харламов резко похудел после расставания с Асмус
В начале лета Гарик Харламов и Кристина Асмус подали на развод, о чем сообщили подписчикам.
Экономика сегодня 12:05
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК 16:47
Футбол
ЦСКА одержал крупную победу над «Ахматом» в 26-м туре РПЛ
RT на русском 15:24
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Японским специалистам удалось обнаружить вокруг глаз простых китовых акул многочисленные зубы. Сообщается, что зубов вокруг глаз тысячи.
ToDay News Ufa 13:39
Общество
ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир в качестве лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 15:55
Политика
Зеленский потребовал не допустить эскалации насилия на улицах Украины
«Требую от генпрокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны», — заявил глава государства.
REGNUM 16:01
Футбол
«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии по футболу
"Челси" одержал крупную победу над "Уотфордом" со счетом 3:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС Спорт 17:13
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» и в 20-й раз завоевала Кубок Германии
"Бавария" в 20-й раз завоевала Кубок Германии, что является рекордом турнира.
РИА Новости 16:05
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Армия и оружие
Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны
Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
Народные новости 08:36
Происшествия
Корреспондент «Новой газеты» пожаловалась в СК на препятствование работе журналистов в Норильске
По данным «Новой газеты», сотрудники правоохранительных органов в Норильске неоднократно мешали Костюченко и спецкору Юрию Козыреву выполнять свою работу: сорвали несколько интервью, запугивали собеседников, не давали журналистам добраться до места, где планировался репортаж.
BFM.ru 13:48
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07